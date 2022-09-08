В Москве в выходные ожидается кратковременное потепление до +17 градусов

В предстоящие выходные в Москве потеплеет до +17 градусов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Москве с пятницы, 9 сентября, прогнозируется кратковременное улучшение погоды. В выходные потеплеет до +17 градусов. Однако уже в понедельник в столицу вновь вернется осень, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в пятницу из-за перехода к скандинавскому антициклону в городе немного распогодится. Утром столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов, по области – до +1…+4 градусов. В дневные часы в столице воздух прогреется до +11…+13 градусов, а в Подмосковье – до +9…+14 градусов.

Температура продолжит повышаться и в предстоящие выходные, осадков не ожидается. В субботу ночью будет около 0…+5 градусов, а днем – до +11…+16 градусов. В воскресение термометры покажут до +17 градусов. Погода временно вернется в климатическое русло.

«Однако ожидаемый период условного улучшение метеоусловий, когда скандинавец будет буквально насыщен довольно плотной слоистой инверсионной облачностью, вряд ли тянет на бабье лето – длительный период, не менее 5-7 суток, солнечной, теплой и сухой погоды», — предупредил Тишковец. Он добавил, что с начала следующей неделе Москва вновь погрузится в осень

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец назвал 8 сентября самым холодным днем с начала осени. Днем температура не превысит +11 градусов, ночь возможны небольшие заморозки.