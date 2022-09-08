Один человек погиб в драке из-за девушки в центре Москвы

Подозреваемый настаивает на том, что вступился за девушку Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Москвы на Тверской улице в ночь на 7 сентября между несколькими молодыми людьми произошла драка с поножовщиной, в результате которой погиб 29-летний гражданин Узбекистана, сообщает LIFE. Иностранец был ранен во время потасовки, его госпитализировали, но спасти не смогли.

По подозрению в совершении убийства задержали 27-летнего мужчину. Он признал вину, но не смог объяснить, почему решил сбежать с места преступления после нанесения рокового удара.

Также он рассказал следователям свою версию произошедшего. По его словам, конфликт с двумя гражданами Узбекистана произошел после того, как он вступился за девушку, к которой приставали иностранцы. Когда началась драка, он достал нож, который носил с собой, и попытался защититься.

Орудие преступления изъято. Расследование уголовного дела продолжается.