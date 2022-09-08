На северо-востоке столицы ликвидированы четыре незаконные постройки

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На северо-востоке столицы в районе Свиблово во время проверки специалистами Госинспекции по недвижимости были найдены незаконные постройки. Четыре сооружения появились на Вересковой улице, владение 8 около двухэтажного здания конструкторско-технологического бюро. Они заняли земельный участок площадью 892 квадратных метра. Среди них - три некапитальных строения общей площадью 54 квадратных метров, а также контейнер площадью 12 квадратных метров.

«Согласно условиям договора аренды земельного участка, возводить на данной территории дополнительные временные и капитальные здания и сооружения запрещено, - рассказал Иван Бобров, начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. - Арендатор нарушил договорные обязательства».

По его словам, нарушение уже полностью устранено. Демонтаж на земельном участке завершился и освобожденное место привели в порядок.

В этом году в Северо-Восточном округе столицы обнаружили всего 237 самовольных строений. Их общая площадь - 106 тысяч квадратных метров. Из них уже снесены более 40 «нелегалов». А это почти 20 тысяч квадратных метров площадей!