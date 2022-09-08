Бочкарёв: Новая развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность четырёх районов

Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе стала уже девятнадцатым подобным объектом, реконструированным в столице с 2012 года. Фото: кадр видео.

В Москве после реконструкции открывается транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Ее ввод в эксплуатацию улучшит транспортную ситуацию в четырех районах на севере и северо-востоке Москвы, отметил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Согласно проекту, выполнено строительство 8,7 километров дорог, в том числе четырех искусственных сооружений протяженностью 1,6 километров. На участке возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Для удобства пешеходов через улицу Осташковская соорудили надземный переход. Кроме того, в рамках проекта строители установили 550 метров шумозащитных экранов, а также оборудовали четыре лестницы и четыре остановки общественного транспорта.

По словам Андрея Бочкарева, открытие новой развязки сделает комфортнее жизнь почти миллиона москвичей и жителей Подмосковья.

«Открытие развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек. Также значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон», - подчеркнул глава градостроительного комплекса столицы.

Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе стала уже девятнадцатым подобным объектом, реконструированным в столице с 2012 года. Сейчас продолжается работа над еще тремя развязками на МКАД.

Ранее о завершении реконструкцию развязки на Осташковском шоссе рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы открываем очередную обновлённую развязку - на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Её конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами. Их пропускная способность выше, а это значит - меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи городских районов. Как для водителей, так и для пассажиров транспорта», - написал глава города на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Программа реконструкции устаревших транспортных развязок на МКАД – очень важный для города проект. Почти все развязки типа «клеверный лист» заменены на развязки с направленными съездами. Таким образом, благодаря разделению транспортных потоков, пропускная способность развязок увеличивается примерно на 25-30 процентов. Масштабные транспортные проекты, которые реализуются в последние годы в столице, не только избавляют город от пробок и сокращают время, которое водители и пассажиры проводят в дороге. Строительство новых автотрасс и развязок улучшает экологию города, делает воздух чище.