Движение на Рублевском шоссе восстановили после ДТП с тремя автомобилями

Движение на Рублевском шоссе восстановили после ДТС с участием трех автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Рублевском шоссе восстановили движение после аварии с участием трех автомобилей. Транспортные средства столкнулись в районе дома 52 днем 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Движение восстановлено», — сказано в сообщении.

Как сообщал KP.RU, из-за ДТП с участием трех автомобилей на участке было затруднено движение. Сначала работала одна полоса, затем движение организовали по двум полосам из трех. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работали оперативные службы города.

Еще одно ДТП произошло в четверг утром на 64 км МКАД у Новорижского шоссе. Водитель грузового автомобиля дважды направил автомобиль поперек шести полос Кольцевой. После этого фура влетела в ограждение и остановилась. Были перекрыты все автомобильные полосы. Обстоятельства аварии выясняются.