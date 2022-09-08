Синоптик Тишковец напомнил москвичам, когда в городе включают отопление

В Москве отопление запустят, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура будет меньше +8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал москвичам пока не ждать включения отопления. Синоптик напомнил, что тепло в трубы начинают подавать, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Об этом он сообщил в эфире станции «Москва ФМ».

Метеоролог напомнил, что 1 сентября в столице было +10 градусов, второго – +9 градусов, а третьего и четвертого снова +10. Кроме того, 5 сентября среднесуточная температура составила +8 градусов. Также 6 сентября было +9 и 0 ночью, а седьмого – всего +5. Несмотря на то, что в городе довольно прохладно, говорить о включении отопления еще рано.

Напомним, в Москве по заявкам отопление начали подавать в медучреждения и детские сады.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец назвал 8 сентября самым холодным днем с начала осени. Днем в столице будет максимум +11 градусов, ночью возможны заморозки. Одна уже с пятницы в городе станет немного теплее. В выходные воздух прогреется до +17 градусов.