Застреленный на причале Клязьминского водохранилища бизнесмен имел целый арсенал оружия Фото: Андрей АБРАМОВ

7 сентября на причале Клязьминского водохранилища, недалеко от поселка Покровская гора, в городском округе Мытищи, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибший – 50-летний мужчина занимался бизнесом. Он числится учредителем сразу нескольких коммерческих фирм.

Как стало известно сайту mk.ru, следователи не рассматривают версию, что мужчину убили ради ограбления. Дело в том, что деньги и документы преступник не тронул. Кудо более вероятна версия, что кто-то свел с погибшим личные счеты. Возможно, у него были конфликты по бизнесу.

Следователи уже выяснили, что бизнесмен имел дома целый арсенал. На него было зарегистрировано 12 единиц различного огнестрельного оружия.

Сейчас сыщики проверяют все связи погибшего, проживал он, кстати, в Москве.

Помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная отметила, что в настоящий момент ведется расследование убийства.