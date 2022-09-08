130 граммов героина нашли у двоих приезжих в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве, в проезде Шокальского задержали двоих молодых людей, у которых полиция изъяла почти 130 граммов вещества, позже идентифицированного как содержащее героин. У задержанных с собой были 73 свёртка с этим веществом, о чём сообщает Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

18-летний и 21-летняя приезжие были задержаны в Москве с большим количеством подозрительного вещества, расфасованного по 73 маленьким свёрткам, и ещё два свёртка, которые пара успела "заложить" в тайнике. Полицейские изъяли товар двух злоумышленников и направили на экспертизу. Как оказалось, в составе этой смеси содержался героин.

В квартире задержанных провели обыск, в ходе которого были обнаружены ещё несколько свёртков с пока неопознанным веществом, упаковки и электронные весы. Всё это также направили на экспертизу, в то время как в отношении парочки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Молодых людей заключили под стражу.