Лучшим медработникам Подмосковья установили денежные премии

В Подмосковье медицинских работников будут мотивировать денежными премиями Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

На 30-м заседании Мособлдумы приняли закон, по которому полагается премировать лучших врачей, фельдшеров и медсестер Подмосковья. Размер выплат для врачей составит 180 тысяч рублей, а для работников среднего медперсонала – 120 тысяч рублей. Порядок присуждения премий установит правительство сообщает «Подмосковье сегодня».

Финансирование будут осуществлять в пределах средств государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». На выплаты премий в 2022-2024 годах из бюджета намерены выделить по 24 миллиона рублей в год.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, новый закон направлен на привлечение медработников в больницы Подмосковья. Предполагается, что выплаты повысят престиж профессий врача, медсестры, медбрата и фельдшера, а также повысят качество медпомощи в регионе.

В 2022 году планируется присудить премию 100 врачам и 50 работникам среднего медицинского персонала.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье будут доплачивать учителям из лучших школ. Педагоги будут получать надбавки к зарплате в среднем в 10 тысяч рублей. На дополнительные выплаты смогут рассчитывать учителя «зеленой зоны».