В 240 социальных учреждениях Москвы уже включили отопление

В Москве в больницах и детских садах продолжают включать отопление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в 240 социальных учреждениях, в том числе больницах и детских садах, начали подавать отопление. Досрочная подача тепла осуществляется только по заявкам администраций, сообщается на сайте столичной мэрии.

Решение о начале отопительного сезона в Москве в полном объеме примут с учетом погодных условий. Заммэра по вопросам ЖКХ Перт Бирюков напомнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. В первую очередь тепло в трубы начинают пускать во все социальные учреждения, затем в дома и офисные здания, а после на предприятия промышленности и торговли.

В Москве к 1 сентября специалисты подготовились к осенне-зимнему периоду. Все запланированные работы успели выполнить по графику.

Ранее KP.RU сообщал, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил условие для включения отопления в Москве. Тепло начнут подавать, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.