В Подмосковье появится новая площадка для заключения брака Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подмосковье для граждан появится новая площадка ЗАГСа в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ. Ее открытие состоится 12 сентября.

Жителям региона напоминают, что в Московской области можно зарегистрировать брак на 25 площадках, расположенных в скверах, музеях, парках-отелях, усадьбах и других необычных местах. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЗАГС Московской области пишет РИАМО.

Сезон свадеб в этом году в Подмосковье открыли еще 30 апреля. После церемонии бракосочетания молодожены приняли участие в акции "Лес Победы" и посадили первые фамильные деревья на аллее любви и мира.

Ранее сайт "Москва 24" писал, что в Москве более 60% заявлений на заключение брака молодожены подали в онлайн-формате. В целом с января текущего года поступило 80 тысяч заявок, а уровень популярность подачи заявлений онлайн вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.