Москву этим летом посетили туристы из 160 стран мира

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В Москве этим летом отдохнули больше 6 миллионов гостей. Причем туристы приезжали не только из разных уголков России, но из-за рубежа. Несмотря на санкции, 14% из общего числа отдыхающих были иностранцы, прибывшие из 160 стран мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного МТС. Оператор сравнил нынешний отпускной сезон с прошлогодним. В рамках исследования анализировались данные как на въезд, так и выезд.

ГОСТИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ, ГОНКОНГА И ЯМАЙКИ

По данным оператора, несмотря на рост турпотока, зарубежных гостей этим летом было на 3% меньше, чем в прошлом году.

Больше всего иностранных туристов приехало из Нидерландов. По сравнению с прошлым годом, турпоток из этой страны увеличился на 11%. Далее в лидерах по общей численности гости из Германии, Швеции, США и Австрии. Хоть людей из этих стран было много, по сравнению с прошлым летом, турпоток снизился примерно 1,5 раза. Но зато почти в семь раз увеличилось количество гостей из Гонконга и Туркменистана. Также много отдыхающих было из Китая, Ирана и Израиля.

Туристы в среднем гостили в столице почти неделю – 6,5 дней. Но были и те, кто оставался сразу на две. Дольше всех Москву изучали путешественники из Ямайки, Танзании, Перу, Дании, Австрии, Бенина и Гонконга.

Если говорить о россиянах, выбравших для каникул и отпусков Москву, то этим летом их было на 8% больше, чем в 2021 году. Больше всего отдыхающих приехало из Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Рязани и Калуги. При этом на 32% вырос поток гостей из Ростова-на Дону, на треть из Екатеринбурга, и на четверть из Казани, Перми и Нальчика. В среднем отпускники гостили в Москве по 7 дней.

Где бы туристы не отдыхали, в столице и области отлично ловит интернет. Трафик этим летом вырос сразу на 20% до 350 Пбайт. Чаще всего отдыхающие общались с близкими и друзьями в мессенджерах, активно отправляли фото и видео, искали информацию в интернете и оплачивали онлайн различные услуги. Средняя скорость мобильного интернета у МТС достигает 60 Мбит/с в Москве и 56 Мбит/с в области. Этого с лихвой достаточно для пользования всеми необходимыми программами и приложениями.

МОСКВИЧИ ОТДЫХАЛИ В ИСПАНИИ, БОЛГАРИИ И ТУРЦИИ

Жители Москвы этим летом отдыхали не только внутри страны. Многим удалось вырваться за границу. Самыми популярными странами для поездок этим летом стали Турция, Германия, Испания, Италия и Болгария. При этом поток в Болгарию снизился на 36%, в Италию – на 3%. В Турцию и Германию поток, напротив, вырос на 7%, в Испанию – на 45%.

Вырос спрос и на экзотические направления. Большой интерес отдыхающие проявляли к странам Африки и Азии. В сравнении с прошлым летом, сразу в 5 раз выросло число москвичей, рванувших в Мозамбик, почти в четыре раза – в Восточный Тимор, Маврикий и Камбоджу, в два раза – в Бахрейн, Иран, Израиль, Филиппины, Вьетнам и некоторые другие страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В среднем турпоток в этих направлениях вырос в 3,5 раза.

Те, кто не поехал заграницу, активно изучал просторы России. Жители Москвы чаще всего ездили летом в Питер, Краснодар, Калугу, Владимир и Тверь. Также спросом пользовались Чечня, Якутия, Дагестан, Тува и Бурятия, Горный Алтай и Камчатка. Туристов из Москвы здесь стало почти на треть больше.