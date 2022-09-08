Кафе с амфитеатром, причал и более 1500 деревьев: Что еще появится на набережной ЗИЛа

Проект набережной Марка Шагала. Фото: stroi.mos.ru

На юге столицы продолжается застройка бывшей промзоны ЗИЛ. Напомним, на месте заброшенных земель к 2030 году вырастет настоящий «город в городе». В нем смогут жить и работать более 80 тысяч человек. Некоторые сооружения на ЗИЛе уже открылись. Например, развлекательный парк «Остров мечты», комплекс водных развлечений «Арена Легенд», парк «Тюфелева роща». При этом каждый год здесь появляются новые благоустроенные места. Среди них - набережная Марка Шагала. Ее первый километр в квартале ЗИЛАРТ обновили весной этого года. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев поделился некоторыми подробностями дальнейшего обустройства зоны отдыха. Известно, что около воды построят кафе с амфитеатром и высадят более 1,5 тысяч деревьев и кустарников.

«По проекту на набережной Марка Шагала длиной 890 метров создается естественный берег, с озеленением, строительством причала со спусками к воде, - отметил заммэра. - Здесь также планируются детские площадки, беговые и велодорожки с мягким покрытием».

По его словам, в отдельных павильонах откроются буфеты и выставочный зал. Набережная Марка Шагала протянется от Третьего транспортного кольца до старого русла Москвы-реки. Длина будущего маршрута - 3,8 километра. На нем появятся плавучие сады, четыре зеленые зоны - лес, редколесье, степь и луга с разнотравьем, а также спа-центр с бассейнами, парилкой, местами отдыха с раздевалками и душевыми. Вдоль воды поставят несколько арт-конструкций, посвященных художникам-авангардистам. Среди них - Казимир Малевич, Василий Кандинский, Владимир Татлин, Эль Лисицкий и Марк Шагал.

ПЛАНЫ

Всего на ЗИЛе уже полностью готовы 1,38 миллиона квадратных метров недвижимости из намеченных к строительству 6,6 миллиона «квадратов».

В 2024 году здесь планируется возвести музейный центр «Эрмитаж» с выставочными залами, рестораном и открытой террасой в составе жилого комплекса ЗИЛАРТ.

В конце 2025 года завершат реконструкцию Центральной спортивной арены спортивного комплекса имени Э. А. Стрельцова.