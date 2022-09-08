Суд арестовал обвиняемого в убийстве бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве

Суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве знакомого в автомобиле на набережной Тараса Шевченко Фото: прокуратура Москвы

Суд Москвы на два месяца заключил под стражу 46-летнего обвиняемого в убийстве знакомого на западе Москвы. Он будет арестован до 7 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что ему предъявили обвинение по двум статьям – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». По данным следствия, 7 сентября 2022 года мужчина, находясь в пассажирском кресле автомобиля Mercedes, повздорил с 50-летним потерпевшим. В ходе конфликта он произвел не менее шести выстрелов из оружия. Его знакомый скончался на месте от полученных ранений.

Как сообщал KP.RU, погибшим оказался бизнесмен. Его тело нашли в иномарке на набережной Тараса Шевченко. Предварительно, причиной преступления могли стать разногласия по поводу методов ведения предпринимательской деятельности. С места происшествия криминалисты изъяли орудие преступления. Подозреваемого задержали в тот же день. Расследование продолжается.