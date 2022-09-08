В День города на Тверской москвичи смогут побывать в кабине действующего поезда метро «Москва-2020»

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В День города Москвы мечты становятся реальностью - все, кто мечтал попасть в кабину действующего поезда метро, смогут почувствовать себя настоящим машинистом. Уникальная возможность будет доступна 10 и 11 сентября с 10.00 до 20.00 на праздничной площадке на Тверской улице. Не забудьте сделать красивые фото с вагоном на главной улице Москвы.

- Из депо «Солнцево» прямо в центр столицы мы привезли настоящий вагон самого инновационного поезда российского производства «Москва-2020» — вместе с путями и даже контактным рельсом. Ищите состав на Тверской улице перед мэрией Москвы, - рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посидеть в кресле машиниста мечтают не только мальчишки, но и девчонки, а также будущие сотрудники метро. Именно такая возможность появится у детей и взрослых. Все смогут почувствовать себя настоящим машинистом под присмотром опытных инструкторов.

- Во время экскурсии расскажут, чем составы «Москва-2020» лучше своих предшественников, покажут из чего состоят узлы, которые обычно скрыты от глаз пассажиров, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Подготовка ко Дню города уже началась. На Тверской улице, которая вновь в праздничные выходные стала пешеходной, установили настоящий вагон «Москва 2020». Здесь же расположили выставку формы работников метро разных лет. На Тверской в День рождения города выступят артисты проекта «Музыка в метро», которые радуют москвичей на станциях Московского метрополитена.

Напомним, что до 12 сентября закрыта для проезда Тверская улица от Пушкинской площади до Охотного ряда, соседние переулки, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, а также Театральный проезд. В местах перекрытий будет недоступна парковка. Это сделано для подготовки главной площадки празднования 875-го Дня рождения Москвы.