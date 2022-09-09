Ефимов: Объем промышленного производства в Москве вырос на 6,1 процента

Только хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения с января по июль этого года выпустили более 175 тысяч тонн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте объема выпускаемой столичной промышленностью продукции. Увеличение с января по июль 2022 года составило 6,1 процента.

«При этом обрабатывающие производства увеличили выпуск своей продукции на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил заммэра. - Положительная динамика обусловлена широкой системной поддержкой города и развитыми инструментами антикризисной помощи».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в столице растет производство необходимых для горожан товаров.

«Только хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения с января по июль этого года выпустили более 175 тысяч тонн, - уточнил глава ведомства. - Это на 6,4 процента больше показателя прошлого года».

Помимо этого, за те же месяцы выпустили более 27 тысяч тонн готовых пищевых продуктов питания. Цифра выросла на 23,3 процента по сравнению с показателем годом ранее.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Предприятиям Москвы сегодня доступны более 20 мер системной поддержки. Ими могут воспользоваться большинство городских производителей. А всего их насчитывается более три тысяч. Например, дополнительные налоговые льготы обеспечивает статус промышленного комплекса. Его уже получили 24 московские компании по выпуску пищевой продукции. В рамках антикризисной помощи столичные власти объявили об автоматическом продлении специальных статусов в 2022 году.

Среди других городских мер - получение льготных инвестиционных кредитов. Заявки на их оформление принимает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Напомним, в июле ставка по ним снизилась с 9 до 3 процентов. А максимальная сумма кредита выросла с 1 до 3 миллиардов рублей. Эти деньги компания вправе потратить на покупку необходимого оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности, на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры в столице.