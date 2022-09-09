В Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборы муниципальных депутатов

Избирательные участки открылись в 8:00 9 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в 8:00 9 сентября стартовали выборы 1417 муниципальных депутатов, горожане могут проголосовать на 3261 избирательном участке или онлайн на портале mos.ru. И оффлайновое голосование, и удаленное голосование по сети продлится до 20:00 11 сентября.

За мандаты в 125 из 146 районов Москвы борются 5,7 тысячи кандидатов. Голосование идет во всех районах старой Москвы, кроме Щукино. В Новой Москве выборы проходят только в Троицке.

За соблюдением законодательства на участках следят наблюдатели Общественного совета, к работе привлечены больше 10 тысяч человек.

Как сообщал KP.RU ранее, избиратели, которые голосуют онлайн, участвуют в программе «Миллион призов». Она позволяет получить ту или иную сумму баллов и обменять ее на призы, билеты в театр или музей или отдать их на благотворительность. Также разыгрывается автомобиль.