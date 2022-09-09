Синоптик Шувалов спрогнозировал приход бабьего лета в Москву с 19 по 26 сентября

Долгожданное бабье лето может прийти в столицу уже 19 сентября и продлиться до 26 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 по 26 сентября в Москве ожидается потепление и бабье лето, заявил в эфире радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Пока это приблизительный прогноз, но, по мнению синоптика, есть предпосылки, которые позволяют его сделать.

Уже с 12 сентября и дневные, и ночные температуры в столице приблизятся к норме. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 14-16 градусов, а ночью не будет остывать ниже 5-7 градусов тепла.

- Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданный период теплой и сухой погоды, - отметил Александр Шувалов.

Кстати, как сообщал KP.RU, потепление ждет москвичей уже в ближайшие выходные. Синоптик Евгений Тишковец пообещал, что 10 и 11 сентября воздух в столичном регионе прогреется до 17 градусов тепла.