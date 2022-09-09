Появилось видео с места ДТП с 7 машинами на Люблинской улице в Москве

Столкнувшиеся машины заняли почти всю проезжую часть Фото: Кадр видео

Большая пробка скопилась на Люблинской улице на полосах движения в центр города из-за массовой аварии, которая произошла у дома 7/2, вблизи поворота на Саратовскую улицу, сообщает Дептранс Москвы. Здесь около 8:30 столкнулись 7 автомобилей и перекрыли движение едва ли не полностью.

Сейчас машины пропускают лишь по одной полосе из трех. Затор, согласно сервису Яндекс-Пробки, растянулся почти на три километра и начинается от Люблинских прудов.

- На месте работают оперативные службы города. Подробности произошедшего выясняются, — отмечается в сообщении Дептранса. Водителей призывают пока объезжать этот участок по другим городским улицам.

Судя по появившемуся в распоряжении KP.RU видео, столкнулись легковые автомобили, микроавтобус и такси. О количество человек, которые получили травмы, пока не сообщается.