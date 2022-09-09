В Москве полиция спасла жизнь стоявшему на окне двухлетнему малышу пока его отец спал

Вовремя прибывшие на вызов полицейские спасли жизнь 2-летнему ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Москвы неравнодушные соседи и полиция спасли выбравшегося на подоконник окна многоэтажки 2-летнего мальчика, сообщает МВД Медиа. Пока его отец спал, ребенок залез на подоконник квартиры, расположенной на втором этаже, расплакался и едва не рухнул на улицу - подоспели вызванные очевидцами полицейские.

Инцидент произошел в одном из домов на Дубнинской улице. Спасали малыша прибывшие на место происшествия сотрудники ППС. Старший сержант полиции Никита Попков поднялся по внешней стене дома к распахнутому окну и плачущему ребенку, успокоил мальчика и вместе с ним прошел в квартиру.

Тут полицейский нашел спящего на полу комнаты мужчину. Он и был отцом едва не выпавшего из окна ребенка. Оказалось, что он отключился после выпитого. А мать мальчика в этот момент была на работе. Всех их доставили в отдел полиции.

- С родителями провели профилактическую беседу и напомнили об ответственности за оставление детей в опасности, а в отношении 39-летнего отца мальчика составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей, — уточняется в сообщении.

Правоохранительные органы рассматривают вопрос о постановке семьи на профилактический учет.