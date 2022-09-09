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Политика9 сентября 2022 7:08

В Москве приступил к работе Общественный штаб по наблюдению за выборами

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу. Об этом сообщил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев

«Сейчас главное - участки открылись, наблюдатели на месте, штаб работает. Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве», - заявил общественник.

Вадим Ковалев отметил, что наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках столицы. «Группа разбора также на месте. Картинка, трансляция у нас также хорошая. <…> У нас и ночью будут смотреть за картинкой с участков», - пояснил Ковалев.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы.