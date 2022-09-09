Общественный штаб: На выборах в столице работают свыше 15 тысяч наблюдателей

«Выборы в городе начались. Наш штаб работает. Все активно включились. Группа разбора, мобильные группы готовы, видеоцентр - все это здесь у нас в штабе активно работает. У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели - порядка 10 тыс. наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много - всего более 15 тысяч наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках», - заявил Вадим Ковалев.

Глава Общественного штаба также отметил штатную работу избирательной системы.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы.