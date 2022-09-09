В Москве стартовало голосование на выборах муниципальных депутатов

Москвичам предстоит выбрать районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве началось голосование на выборах депутатов муниципальных образований. Отдать свой голос жители Москвы могут очно на избирательных участках или онлайн. Голосование проводится 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Голосование в онлайн-формате также продлится до 20:00 11 сентября.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в бизнес-центре «Красная Роза». При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение. За ходом выборов также следят юристы. В их задачу входит оперативное консультирование наблюдателей на избирательных участках.

Москвичам предстоит выбрать районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит результаты появятся максимально оперативно.

Избиратели, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Доступ к онлайн-голосованию будет открыт для москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Жители столицы, проголосовавшие на выборах онлайн, получат возможность выиграть автомобиль.

Кроме того, среди участников разыграют от 3 тысяч до 10 тысяч баллов. Всего в рамках акции будет разыграно более 600 тысяч подарков. Например, баллы, выигранные в акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов», можно будет обменять на билеты в лучшие театры и музеи столицы. В списке культурных учреждений - музей-панорама «Бородинская битва», музей-усадьба «Кусково», Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Современник», Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и многие другие. Всего в программе участвуют 18 московских музеев и 22 театра. Обменять выигранные баллы на билеты в театры и музеи можно будет с 11 сентября на сайте ag-vmeste.ru.