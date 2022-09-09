В Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей

Электронная система голосования абсолютно безопасна и надежно защищена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Система электронного голосования в Москве подверглась хакерским атакам. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, с 6 часов утра зафиксировано более 350 таких атак.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей . С 6:00 их было более 350», - сообщается в Telegram-канале Общественного штаба.

Глава Общественного штаба Вадим Ковалев отметил, что система онлайн- голосования успешно отражает все попытки взлома и работает штатно.

Ранее специалисты рассказали, что система онлайн- голосования Москвы – одна из самых надежных в мире. По словам президента некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентина Макарова, электронная система голосования абсолютно безопасна и надежно защищена. При идентификации избирателя включаются механизмы защиты, которые блокируют попытки получить бумажный бюллетень или повторно зарегистрироваться в электронном листе избирателя.

Еще одним способом защиты результатов голосования является разделение ключа расшифрования для дистанционного электронного голосования. В этом году ключ был разделен на пять частей.

«Голосование будет идти три дня, все три дня избиратели смогут со своих устройств - компьютеров, телефонов, планшетов - заходить в личный кабинет, попадать в анонимную зону электронного бюллетеня и осуществлять свое волеизъявление, - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. - Для того, чтобы эта процедура была максимально защищенной, то есть никто не узнал, кто голосует, за кого голосует, но при этом все было в точности соблюдено, как человек решил, какой выбор сделал - именно этот выбор в зашифрованном виде отправлен в блокчейн-сеть и после расшифровки участвовал в подведении итогов».

Артем Костырко уточнил, что схема шифрования с двумя ключами придумана для анонимности и тайны голосования.

«Один ключ шифрует, закрывает голос человека от всех, второй ключ после окончания голосования его расшифровывает. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что этот ключ расшифровки до окончания голосования недоступен никому, мы этот ключ расшифрования разделим на несколько частей, раздадим пяти хранителям ключей и до конца голосования он будет существовать только в виде пяти разделенных частей», - сообщил глава управления.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Жители города могут сами решить, в какой форме они будут принимать участие в голосовании: очно, на избирательных участках, или онлайн. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, в дни выборов смогут проголосовать дистанционно без предварительной регистрации.