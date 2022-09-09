Москвича отправили в колонию на два года за попытку изобразить человека со связями Фото: Олег РУКАВИЦЫН

55-летнего жителя столицы приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима за то, что он попытался обмануть обвиненного в неуплате налогов бизнесмена, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Предприимчивый горожанин предложил передать через него большую взятку налоговикам.

Свою помощь и оплату услуг коррупционеров мошенник оценил в 7 млн рублей. При этом передавать кому-либо средства он не собирался и планировал распорядиться ими на свое усмотрение. Коммерсант, однако, на эту удочку не попался.

- Представитель фирмы обратился в правоохранительные органы, после чего 19 января 2022 года при получении муляжа денежных средств подозреваемого задержали с поличным, — уточняется в сообщении ведомства.

Ему вменили попытку мошенничества в особо крупном размере. На днях Лефортовский районный суд вынес обвинительный приговор.