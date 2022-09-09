Собянин: В преддверии Дня города открыли восемь обновлённых зданий поликлиник

«С 2020 года мы завершили реконструкцию 66 поликлиник по новому московскому стандарту. В преддверии Дня города открыли восемь обновленных зданий, три готовятся к открытию», - заявил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что 12 сентября первых посетителей примут три поликлиники в районах: Митино, Нагатинский Затон и Хорошево-Мневники. Среди них городская поликлиника №180, филиал №3 (Пятницкое шоссе, д. 29 корп. 3, стр. 1); детская городская поликлиника №91, филиал №3 (Коломенская набережная, д. 14 корп. 2); детская городская поликлиника №94, филиал №2 (бульвар Генерала Карбышева, д. 3)

Сергей Собянин отметил, что в этих учреждениях здравоохранения получают медицинскую помощь больше 80 тысяч жителей районов Митино, Нагатинский Затон и Хорошево-Мневники.

Градоначальника добавил, что по новому московскому стандарту поликлиник в учреждениях меняется практически все - от фасада до коммуникаций и вентиляции.

«Для комфорта и качественного обслуживания посетителей оснастили здания новейшим оборудованием, создали удобные зоны ожидания и комфортные комнаты отдыха для медиков, продумали навигацию, преобразили территории около медучреждений. Еще в 135 зданиях сейчас идут строительно-монтажные работы. В следующем году планируем завершить программу реконструкции поликлиник», - подчеркнул Сергей Собянин.