Более 15 тысяч наблюдателей работают на муниципальных выборах в Москве

Более 15 тыс. наблюдателей следят за выборами в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за выборами муниципальных депутатов следят более 15 тысяч наблюдателей. Так, около 5 тысяч человек направили политические партии, а еще более 10,6 тысяч человек пришло от общественной палаты города. Об этом сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

В Москве с 9 по 11 сентября муниципальные выборы проходят в 125 районах города. Из 5,7 тысячи кандидатов жители столицы выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах.

Голосование также проводится дистанционно на портале mos.ru. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале. Московская система онлайн-голосования не позволяет избирателям голосовать дважды.

Ранее KP.RU сообщал, что в Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей. Несмотря на это система отражает попытки взлома и работает штатно.