Свыше 1,5 тысячи раз хакеры атаковали систему онлайн-голосования в Москве

Проголосовать онлайн можно до 20:00 11 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые три часа работы системы онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве хакеры атаковали ее более полутора тысяч раз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы. При этом за час до этого специалисты зафиксировали только 400 DDoS-атак - интенсивность нападений растет по мере увеличения количества проголосовавших.

Также в департаменте отметили, что первые попытки взломать систему начались примерно с 6:00 по Москве. Судя по локациям, атаки идут не из других стран.

Пока атаки смогли лишь несколько замедлить загрузку страницы, на которой любой пользователь может следить за тем, как идет онлайн-голосование. Сама же процедура голосования проходит в удобном для пользователя темпе, задержки отсутствуют.

- Избиратели получают бюллетени, голоса поступают в блокчейн в полном объеме, без задержек, — объяснил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

Как сообщал KP.RU ранее, сегодня в столице открылось больше трех тысяч избирательных участков. Проголосовать можно как на них, так и через Интернет. KP.RU следит за ходом голосования.