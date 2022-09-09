Мемориальные доски пяти героям СССР установят в Москве. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве по поручению мэра Сергея Собянина поставят мемориальные доски пяти героям Советского Союза: летчику генерал-майору авиации Василию Молокову, летчику генерал-лейтенанту Леониду Жолудеву, медсестре и десантнице Екатерине Деминой, а также летчику генерал-лейтенанту Сергею Долгушину и участнику ВОВ Федору Винокурову, сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что все мемориальные доски установят до конца 2022 года. Так, на Романовом переулке появится памятная плита летчику Василию Молокову, а на улице Кулакова разместят мемориальную доску памяти Екатерины Деминой. Кроме того, на Ленинском проспекте увековечат память о летчике Леониде Жолодеве, а на 2-й Песчаной улице – о летчике Сергее Долгушине. Также мемориальную доску установят и на 2-й Тверской-Ямской улице в память об участнике Великой Отечественной войны Федоре Винокурове.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве у входа на Симоновскую сцену театра им. Вахтангова торжественно открыли памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Монумент выполнен из бронзы.