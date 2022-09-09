С 10 по 25 сентября на Ленинградском направлении ОЖД в Москве изменят расписание поездов Фото: Иван МАКЕЕВ

С 10 по 25 сентября на Ленинградском направлении ОЖД изменится расписание поездов. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, это необходимо для проведения работ по модернизации.

Запланированы работы на станции Крюково в Зеленограде в рамках строительства МЦД-3. В связи с этим на две недели часть поездов отменят, а у некоторых изменится расписание. Отправная и конечные точки нескольких поездов перенесут на станции Химки, Сходню и Малино.

Кроме того, будут увеличены интервалы движения пригородных поездов. Изменения коснутся, в том числе и час пик.

Узнать новый график движения можно на сайте перевозчика. Пассажирам порекомендовали заранее планировать свои поездки.

Напомним, на западе Москвы в районе Новопеределкинской улицы с начала лета ограничили автомобильное движение. Временные неудобства вызваны строительством инженерных сетей на участке, писал KP.RU. Ограничения будут действовать до весны 2023 года.