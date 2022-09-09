Облокотившемуся на руку москвичу-автомобилисту пришел штраф за мобильный за рулем

Спорный снимок сделала камера видеофиксации нарушений ПДД на Боровском шоссе неподалеку от МКАД Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Столичному автомобилисту пришлось через «Госуслуги» доказывать, что подставленная под щеку левая рука во время управления машиной вовсе не означает разговора по мобильному телефону и не влечет за собой штрафа, сообщает Autonews.

Тем не менее именно такое постановление получил москвич из-за того, что система видеофиксации нарушений на дороге решила, будто он не облокачивается на руку, локоть которой упирается в дверь, а говорит по мобильному, прижав гаджет к щеке.

Спорный кадр с черным автомобилем Audi A4 был сделан у дома 6 по Боровскому шоссе на западе Москвы. При этом в кадр попал и предмет на приборной панели, напоминающий подставку для телефона. Как утверждает автовладелец, именно там и был закреплен в момент съемки телефон.

Разрешилась история благополучно. Автовладелец подал жалобу на постановление о штрафе через портал «Госуслуги». Уже на следующий день постановление отменили.