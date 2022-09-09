Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 10:57

Облокотившемуся на руку москвичу-автомобилисту пришел штраф за мобильный за рулем

При этом даже на снимке с камеры видеофиксации нарушений ПДД можно увидеть закрепленный на панели приборов телефон
Ирина РЕБРИКОВА
Спорный снимок сделала камера видеофиксации нарушений ПДД на Боровском шоссе неподалеку от МКАД

Спорный снимок сделала камера видеофиксации нарушений ПДД на Боровском шоссе неподалеку от МКАД

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Столичному автомобилисту пришлось через «Госуслуги» доказывать, что подставленная под щеку левая рука во время управления машиной вовсе не означает разговора по мобильному телефону и не влечет за собой штрафа, сообщает Autonews.

Тем не менее именно такое постановление получил москвич из-за того, что система видеофиксации нарушений на дороге решила, будто он не облокачивается на руку, локоть которой упирается в дверь, а говорит по мобильному, прижав гаджет к щеке.

Спорный кадр с черным автомобилем Audi A4 был сделан у дома 6 по Боровскому шоссе на западе Москвы. При этом в кадр попал и предмет на приборной панели, напоминающий подставку для телефона. Как утверждает автовладелец, именно там и был закреплен в момент съемки телефон.

Разрешилась история благополучно. Автовладелец подал жалобу на постановление о штрафе через портал «Госуслуги». Уже на следующий день постановление отменили.