В центре Москвы открыли памятник в преддверии 85-летия со дня рождения Иосифа Кобзона

В Москве установили памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону

В Москве на Оружейном переулке торжественно открыли памятник народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону. Мероприятие прошло накануне 85-летий со дня рождения эстрадного певца, сообщает корреспондент KP.RU.

На открытие монумента пришли известные гости, близкие и коллеги Иосифа Кобзона, например его вдова актриса Нелли Кобзон, дочь Наталья Раппорт-Кобзон, руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский и другие.

У сквера в Оружейном переулке около монумента артисту установили 14 каменных плит виде виниловых пластинок. На них нанесены самые известные песни Иосифа Кобзона. Напомним, в репертуар эстрадного исполнителя входило порядка трех тысяч песен, среди них «Я люблю тебя жизнь», «Старый клен», «Смуглянка», «День Победы», «С чего начинается Родина» и прочие.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в Москве после продолжительной болезни. Ему было 80 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве открыли памятник актерам-вахтанговцам Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Монумент выполнили из бронзы.