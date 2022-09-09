Избившие спецназовцев активисты движения «Стопхам» предстанут перед судом

Участники движения «СтопХам» Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве завершили дело трех активистов «СтопХама», устроивших драку со спецназом МВД. Как сообщили в прокуратуре столицы, нарушители предстанут перед Бабушкинским районным судом.

23 июня трое мужчин в возрасте 23, 30 и 36 лет — Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, решили спровоцировать конфликт с водителем из-за неправильной парковки. Они заметили автомобиль с полицейскими, проводившими оперативно-разыскные мероприятия, подошли к нему, стали нецензурно ругаться, кричать и бить по кузову служебной машины. К дебоширам вышли двое полицейских, которые представились и попросили прекратить неадекватное поведение. «Стопхамовцы» в ответ на эти требования избили сотрудников спецназа.

Как писал KP.RU, после драки одному из участников конфликта понадобилась госпитализация.

Активистов задержали и арестовали. Бабушкинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направят в суд.

Напомним, с 2018 года организация «СтопХам» ликвидирована по решению Мосгорсуда.