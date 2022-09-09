Детская площадка сгорела на Тимирязевской улице в Москве

На севере Москвы сгорела детская площадка Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на Тимирязевской улице возгорание произошло на детской игровой площадке. К настоящему моменту сотрудники экстренных служб потушили огонь, сообщает «Москва 24».

Детская площадка была полностью охвачена пламенем. По информации источника, в результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 июля у станции метро «Автозаводская» на юго-востоке Москвы сгорела детская площадка. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте ЧП работали сотрудники подразделения ГУ МЧС столицы. Им удалось ликвидировать пожар. Причина возгорания не уточнялась.

Еще один пожар случился на детской площадке в поселении Кокошкино в Новой Москве 9 июня. По словам очевидцем, конструкция загорелась из-за детской шалости. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.