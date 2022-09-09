Константин Богомолов попросил москвичей подарить Театру на Бронной старинные буфеты и комоды

Богомолов попросил москвичей подарить Театру на Бронной старинные буфеты и комоды Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Представители Театра на Бронной в Москве обратились к зрителям и поклонникам своих спектаклей с просьбой подарить старинную мебель для актерского буфета. Соответствующее объявление размещено в телеграм-канале театра.

Учреждение интересуют деревянные столы любого формата, комоды, шкафчики, буфеты. При этом предметы мебели могут быть как старинными вещами, так и вещами старыми, с большой историей.

- Актерский буфет - особенное пространство для наших сотрудников, поэтому мы стремимся создать в нем теплую атмосферу семейного уюта, ощущение дома. Мы уверены, что лучше всего с этой задачей справится мебель с историей, заряженная доброй энергетикой, — отмечается в сообщении театра, которым руководит Константин Богомолов.

В сообщении отмечается, что представители театра готовы самостоятельно организовать вывоз мебели.