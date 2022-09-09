Мотоциклист пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

ДТП на Подольской улице в Москве, в котором пострадал мотоциклист Фото: стоп-кадр

На юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковушка. Водитель двухколесного транспорта с травмами доставлен в больницу, сообщил источник KP.RU.

Авария произошла на Подольской улице. Днем 9 сентября там столкнулись мотоцикл Хонда и черный автомобиль Киа. На видео с места происшествия видно, что пострадали оба железных участника ДТП. У легковушки сильно побит бампер со стороны водителя. Мотоцикл опрокинут и потерял часть конструкции. Его владельца госпитализировали.

На месте работают оперативные службы города: дорожный патруль и наряд полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Другая авария с участием мотоцикла в Москве произошла ранее, утром 11 июня 2022 года. На Щелковском шоссе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Два человека пострадали, писал KP.RU. Среди них водитель одной из машин и сотрудник ДПС. Как сообщалось, последний участвовал в погоне на мотоцикле.