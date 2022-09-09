Эксперт сообщил, что цена на новый iPhone 14 в Москве снизится в феврале 2023 года

Эксперт рассказал, сколько будут стоить новые iPhone 14 после начала продаж в Москве Фото: REUTERS

Цены в Москве в первые два дня мировых продаж на iPhone 14 будут начинаться от 150 тысяч рублей, рассказал KP.RU главный редактор авторитетного отечественного сайта про технику от Apple Никита Горяинов. Такую сумму предстоит заплатить за модель с минимальным объемом памяти. Стоимость iPhone 14 Pro Max прогнозируют в районе 200-250 тысяч рублей.

Как пояснил эксперт, цена будет зависеть от спроса.

Раньше через несколько месяцев после выхода новых моделей айфонов, стоимость их уменьшалась. Эксперт предупредил, что надеяться на это преждевременно, так как ситуация может быть и обратной.

— Если мировой дефицит будет, прогнозировать цены в России почти невозможно. Они даже вырасти тогда могут! Но в случае более-менее свободной доступности устройств в других странах, мы увидим цены в полтора раза ниже стартовых уже в конце февраля 2023 года — в первую очередь, на «сером» рынке. Например, 65-70 тысяч рублей за iPhone 14. Но надеяться на это пока преждевременно, — рассказал Никита Горяинов.

Тренды по изменению цен на новые айфоны можно будет увидеть только спустя два-три месяца после начала продаж.