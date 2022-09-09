На двухлетнего ребенка упал аппарат по выдаче конфет на востоке Москвы

В Москве в супермаркете на ребенка упал аппарат с конфетами Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве двухлетний мальчик получил сотрясение головного мозга после похода в магазин. На ребенка рухнул аппарат по выдаче конфет, сообщает mk.ru.

По информации источника инцидент произошел в пятницу, 9 сентября. Малыш вместе с мамой отправились в сетевой супермаркет на Большой Косинской улице. Ребенок подошел к стойке со сладостями и потянул ее к себе – аппарат упал на мальчика. Мать сразу прибежала на помощь к пострадавшему сыну, а очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи.

Медики диагностировали у двухлетнего ребенка сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. Однако матери пришлось отказаться от госпитализации, так как дома ее ждали еще двое детей.

После происшествия сотрудники магазина укрепили контракцию, упавшую на малыша. По факту случившегося правоохранители начали проверку.

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