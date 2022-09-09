Карту «Тройка» с праздничным дизайном выпустили к 875-летию Москвы

К 875-летию Москвы выпустят лимитированные транспортные карты «Тройка» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Департаменте транспорта Москвы анонсировали выпуск тематической «Тройки» с двумя праздничными дизайнами. Лимитированную партию транспортных карт подготовили к 875-летию столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на первом варианте карт изображен великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Второй дизайн «Тройки» отразит стилистику и цветовую гамму, выбранную для оформления Москвы в День города в этом году.

Лимитированные карты поступят во все кассы подземки станций Кольцевой линии уже в субботу, 10 сентября. Горожанам советуют поспешить с покупкой, ведь к празднику выпустили только 10 тысяч экземпляров «Тройки».

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