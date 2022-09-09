Жители Москвы и Подмосковья смогут проезжать по МСД бесплатно Фото: Shutterstock

Жители Москвы и Московской области смогут проезжать по Московскому скоростному диаметру (МСД) бесплатно. При этом с 1 января 2023 года для транзитных автомобилей проезд станет платным.Такая мера позволит снизить дорожный трафик, сообщает KP.RU.

Уточняется, что в Департамент транспорта и дорожной инфраструктуры столицы поступило 75 предложений от горожан по системе проезда на МСД. Идеи жителей и мнения экспертом будут собирать до 1 октября. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, москвичи предлагают организовать сбор оплаты через транспондеры или камеры.

«Эти и другие вопросы от жителей мы внимательно изучаем, чтобы использовать их во время финальной разработки системы оплаты проезда на МСД», — добавил он.

Ранее KP.RU сообщал, что две хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную станут одним маршрутом. Будущей трассы - Московский скоростной диаметр. Столичные автомобилисты смогут проезжать через весь город без едино светофора всего за 40 минут.