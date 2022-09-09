Аферисты обули москвичку на полмиллиона рублей, разжалобив с помощью ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичка отдала мошенникам более полумиллиона рублей, чтобы они «добрались до дома». Аферисты надавили на жалость с помощью маленького ребенка, сообщает Telegram-канал Baza.

Жительница Москвы прогуливалась по городу, когда к ней подъехал автомобиль с двумя мужчинами и ребенком на заднем сидении. Пассажир поделился с женщиной печальной историей, как всю наличку у них забрали сотрудники ГИБДД, и теперь он с шестилетним сыном и приятелем не может попасть домой. Как объяснил мужчина, они не могли снять деньги с карты, так как не имеют российского гражданства. В доказательство он показал, что в иностранном банке на счету у него достаточно средств.

После этого он попросил помощи. Доверчивая москвичка перечислила «на бензин» на карту отечественного банка 131 тыс. рублей. Они обменялись телефонами, и гости столицы «уехали» домой. Вечером мужчина позвонил своей спасительнице с женщиной и попросил ее добавить еще 200 тыс. рублей, а затем еще — якобы у них возникли проблемы на таможне.

Женщина взяла кредит, а затем попросила взаймы у друзей. Мошенник написал из «Абхазии», пообещав в ближайшее время перечислить все деньги. В итоге мужчина пропал, а москвичка поняла, что стала жертвой аферистов. В общей сложности она перевела 543 тыс. рублей.

Теперь мошенников ищет полиция.