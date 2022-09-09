В Москве суд арестовал россиянина Михаила Баранова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина по делу о госизмене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мещанский суд Москвы отправил под стражу гражданина России Михаила Баранова по делу о государственной измене. Он будет находиться в СИЗО два месяца – до 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что мужчине вменяется статья 275 УК РФ «Государственная измена». Подробности дела в столичном суде пока не уточнили.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Баранова Михаила Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября», — рассказали в суде.

Ранее KP.RU сообщал, что 5 сентября суд Москвы по делу о госизмене приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. По данным следствия, он передавал секретные сведения иностранным спецслужбам. Адвокаты намерены обжаловать приговор.