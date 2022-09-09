Появилось видео потопа в магазине техники в ТРЦ Columbus на юге Москвы

В Москве в районе Чертаново в торгово-развлекательном центре Columbus, расположенном на Кривоградской улице, затопило магазин техники, сообщает Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО».

На представленных кадрах видно, как с крыши помещения течет вода. На полу, около отдела с техникой китайской компании Xiaomi, образовались большие лужи. Проблему пытаются устранить сотрудники магазина. Пока неизвестно, что стало причиной потопа. Сказалось ли ЧП на работе торговой точки, не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал, что 7 июля из-за сильного ливня подтопило станцию метро «Павелецкая». Вода с улицы попала в вестибюль подземки и мешала пассажирам дойти до поездов. В этот день в городе выпало порядка 20 миллиметров атмосферных осадков, местами прошел град диаметров в 2-5 сантиметров. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду.