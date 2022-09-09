Большую кольцевую линию запустят в конце 2022 – начале 2023 года

Кольцо замкнется в конце 2022 - начале 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве не станут менять дату запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ): как и планировалось, кольцо замкнется в конце 2022 – начале 2023 года, сообщает KP.RU.

Предполагается, что после запуска БКЛ на радиальных линиях подземки станции разгрузятся на 22%, а на Кольцевой линии – до 25%.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в рабочий день пассажиры будут совершать порядка миллиона поездок. При этом через два-четыре года пассажиропоток на БКЛ возрастет до 2,2 миллиона поездок.

Ранее KP.RU сообщал, что в середине 2023 года в московском метро могут появиться двухэтажные поезда. Новые вагоны позволят не только перевозить больше пассажиров, но и поспособствуют разделению пассажиропотока. Так, для коротких поездок горожане будут использовать первый этаж, а для дальних – второй. В таких составах хотят сделать три двери.