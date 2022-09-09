В Москве после пьяной ссоры бездомная женщина подожгла строение, где находился ее собутыльник

В Москве арестовали бездомную за поджог строения со знакомым внутри Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд арестовал бездомную за поджог строения в СВАО, в результате которого погиб ее знакомый. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

Ночью 6 сентября 2022 года пожарные потушили возгорание самовольной постройки на участке вблизи 1-й Северной линии. На пепелище обнаружили тело 42-летнего мужчины. Выяснилось, что здание подожгли. Вскоре задержали подозреваемую — 51-летнюю женщину без определенного места жительства.

На допросе она полностью признала свою вину и объяснила, что поссорилась с погибшим во время распития спиртных напитков. Конфликт перерос в драку, женщина вспылила и подожгла строение, в котором находился потерпевший, после чего сбежала.

Бутырский районный суд Москвы заключил обвиняемую под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

Напомним, в среду, 7 сентября, неизвестный попытался поджечь ледовый дворец «Хрустальный». Об этом писал KP.RU. Обстоятельства произошедшего выясняют.