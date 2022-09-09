Москвичи выбрали лучшие смотровые площадки и места для свиданий через проект «Активный гражданин»

Патриаршие пруды заняли первое место в голосовании за лучшее место для свиданий в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители столицы проголосовали за лучшие места для свиданий, смотровые площадки и самые красивые отреставрированные здания. Свой выбор они сделали в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лучшим местом для свиданий москвичи посчитали Патриаршие пруды. На втором месте — ВДНХ. Третье место заняли Воробьевы горы. Всего в голосовании приняли участие 196,5 тыс. человек.

В рейтинге лучших смотровых площадок Москвы по мнению жителей столицы безоговорочным лидером стала та, что находится на Воробьевых горах. На втором месте оказалась самая высокая смотровая площадка во всей Европе — она располагается на 89-м этаже башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити». Тройку лидеров замыкает парк «Зарядье», где полюбоваться видами можно с верхних рядов амфитеатра или Парящего моста.

В опросе участвовали почти 190 тыс. человек, столько же примерно голосовали и за самые красивые отреставрированные здания Москвы. Победителем стал Северный речной вокзал. На втором месте павильон «Космос» на ВДНХ, а третье забрала центральная электрическая станция городского трамвая ГЭС-2.

Ранее KP.RU писал, что москвичи выбрали самые красивые водные объекты столицы: мосты, фонтаны и набережные.