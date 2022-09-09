На севере Москвы «ГАЗель» опрокинулась на бок и перекрыла встречную полосу при съезде с СВХ

На встречке на севере Москвы опрокинулась «ГАЗель» Фото: Дарья ПУТЕЙКО

При съезде с СВХ в проезд Черепановых 9 сентября вечером «ГАЗель» опрокинулась на правый бок на встречной полосе и передней частью уперлась в газон. Пострадавших нет, передает Агентство городских новостей «Москва».

На место приехал наряд дорожно-патрульной службы. Автомобиль при помощи погрузчика поставили на колеса. Из-за опрокидывания «ГАЗель» сильно пострадала: разбито лобовое стекло и помята правая передняя часть авто.

На время ликвидации последствий аварии полосу проезжей части огородили. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее, как писал KP.RU, в Москве в результате аварии перевернулась карета скорой помощи. Произошло опрокидывание спецмашины из-за столкновения с двумя другими легковыми автомобилями. Пострадавших в ДТП также нет.

А днем 9 сентября на юго-востоке столицы произошла авария с участием мотоциклиста. Водителю двухколесного транспорта понадобилась помощь врачей.