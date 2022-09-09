Барабанщик установил мировой рекорд, устроив концерт на воздушном шаре в Серпухове

Платформу Дягель собрал сам, с помощью советов друзей и пилота

Российский барабанщик Владимир Дягель сыграл концерт на воздушном шаре. Музыкант родом из Дубны Московской области установил новый мировой рекорд, передает 360tv.ru.

Воздушный шар с барабанщиком поднялся на высоту 1000 метров. Свой полет Владимир Дягель совершил над Серпуховом.

Как стало известно, изначально у музыканта из Дубны был другой план. Первоначальная идея состояла в том, чтобы прикрепить платформу с барабанами к вертолету. Ее забраковали летчики. Они порекомендовали использовать воздушный шар.

Платформу Дягель собрал сам, с помощью советов друзей и пилота. В воздухе артист сыграл произведения AC/DC и собственные рок-композиции.

Владимир Дягель добавил, что у него еще остались необычные идеи, которые он хочет реализовать.

Владимир Дягель сыграл концерт на воздушном шаре

В Московской области ранее две женщины протянули 9-тонный автопоезд на 17 метров и поставили рекорд страны. Об этом писал KP.RU.