Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными

За первый день выборов в столице дистанционно проголосовали более миллиона избирателей. При этом традиционным способом на избирательных участках 9 сентября проголосовали 195 тысяч горожан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Динамика голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве соответствует показателям 2021 года. Об этом журналистам вечером в пятницу, 9 сентября, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

- Итоги первого дня выборов сравнимы с прошлогодними данными, когда в Москве уже применялось онлайн-голосование. Это говорит о том, что оно стало привычным, удобным инструментом для москвичей, - рассказал Вадим Ковалев.

Глава Общественного штаба подчеркнул, что видеонаблюдение за закрытыми избирательными участками будет продолжаться всю ночь.

За ходом голосования в Москве следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. При возникновении нестандартной ситуации они смогут моментально отреагировать на возможное нарушение. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в безнес-центре «Красная Роза. Видеонаблюдатели дежурят посменно, контролируя избирательные участки и днем, и ночью.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что за первый день выборов в столице дистанционно проголосовали более миллиона избирателей. При этом традиционным способом на избирательных участках 9 сентября проголосовали 195 тысяч горожан.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно. Сделать это можно в любое удобное время в один из дней голосования. Избирательные участки будут открыты 10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00. Голосование в онлайн-формате также продлится до 20:00 11 сентября.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит, результаты появятся максимально оперативно.

Первый день голосования в столице прошел спокойно. Все системы на выборах работали в штатном режиме.