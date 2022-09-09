Общественный штаб: Первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Первый день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве прошел без нарушений. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Первый день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве прошел без нарушений. Система дистанционного голосования работала в штатном режиме, без сбоев. Об этом вечером в пятницу, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

«Голосование в первый день прошло без нарушений. Система дистанционного голосования работала штатно, все поступившие в штаб сообщения были детально разобраны», - рассказали представители Общественного штаба.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что во время первого дня выборов в столице дистанционно проголосовали более миллиона москвичей. При этом традиционным способом на избирательных участках 9 сентября проголосовали 195 тысяч горожан.

- На сегодня цифра на 20:00 - дистанционно проголосовало 1 миллион 6 тысяч 499 москвичей. Цифра от года к году растет. При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тысяч 824 избирателя, - рассказал Дмитрий Реут.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, динамика голосования на выборах в этом году соответствует показателям 2021 года, когда в столице также проходило онлайн-голосование.

- Это говорит о том, что оно стало привычным, удобным инструментом для москвичей, - отметил Вадим Ковалев.

С 9 по 11 сентября москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты 10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00. Голосование в онлайн-формате также продлится до 20:00 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно.

Москвичи, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Доступ к онлайн-голосованию будет открыт для горожан, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Жители столицы, проголосовавшие на выборах онлайн, получат возможность выиграть автомобиль. Кроме того, среди участников разыграют от 3 тысяч до 10 тысяч баллов. Всего в рамках акции будет разыграно более 600 тысяч подарков.